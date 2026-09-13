Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, sosyal medya kullanımıyla ilgili merak edilen soruya net yanıt verdi.

Uzun süredir gazetecilerle bir araya gelemediğini belirten İmirzalıoğlu, “Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik ama bir araya gelemedik” dedi.

“BUNDAN SONRASI İÇİN DE DÜŞÜNMÜYORUM”

Kenan İmirzalıoğlu’na sosyal medya hesabının bulunmaması da soruldu. Ünlü oyuncu, herhangi bir sosyal medya platformunda hesabı olmadığını belirterek bu konuda kararının değişmeyeceğini söyledi.

İmirzalıoğlu, “Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok. Hiç açmayı düşünmedim ve bundan sonrası için de düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

TATLITUĞ DA HESABINI KAPATMIŞTI

İmirzalıoğlu’nun sosyal medyaya mesafeli duruşu, son dönemde Instagram hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ’u da akıllara getirdi.

Bir süredir Instagram’ı daha aktif kullanan Tatlıtuğ, herhangi bir açıklama yapmadan hesabını kapatma kararı almıştı.

İki ünlü oyuncunun sosyal medya konusundaki tercihleri, hayranlarının da dikkatini çekti.