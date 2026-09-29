Çizgi roman, ABD’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde yaşayan üç kardeşin, hayatını kaybeden annelerinin evindeki eşyaları düzenlemesi sırasında ortaya çıktı. Tavan arasındaki eski gazetelerin ve örümcek ağlarının altında duran karton kutuyu açan kardeşler, içerisinde yıllardır ailede olduğu konuşulan eski çizgi roman koleksiyonuyla karşılaştı.

1939'DAN BERİ AİLEDEYDİ

Kutudan çıkan en değerli eser, Superman’in kendi adını taşıyan serisinin ilk sayısı olan Superman No. 1 oldu. Çizgi roman 1939 yılında yalnızca 10 sentten satışa çıkarılmıştı. İçerisinde Superman’in köken hikâyesi yer alırken çizimleri karakterin yaratıcılarından Joe Shuster'a ait.

Kardeşlerin anlattığı aile hikâyesine göre koleksiyonun varlığı uzun zamandır biliniyordu fakat çizgi romanları daha önce hiç görmemişlerdi. Annesinin evinde bulunan kutu açılana kadar koleksiyonun gerçekten hâlâ durup durmadığı bile kesin değildi.

Uzmanların incelemesinde asıl sürpriz çizgi romanın korunma durumu oldu. Profesyonel derecelendirmede 10 üzerinden 9,0 puan alan nüsha, bilinen Superman No. 1 kopyaları arasında bugüne kadar verilen en yüksek dereceye ulaştı. Sayfalarının da yaklaşık 86 yıl geçmesine rağmen beyaza yakın rengini koruduğu belirtildi.

9,12 MİLYON DOLARLIK REKOR

Nadir eser daha sonra Heritage Auctions tarafından ABD’nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmaya çıkarıldı. 9,12 milyon dolara alıcı bulan çizgi roman, bir çizgi roman için açık artırmada ödenen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Önceki rekor yine Superman’e aitti. Karakterin ilk kez görüldüğü 1938 tarihli Action Comics No. 1, 2024 yılında 6 milyon dolara satılmıştı. Tavan arasında bulunan Superman No. 1, bu rakamı 3,12 milyon dolar aşarak rekoru eline geçirdi.

Çizgi romanı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı. Bir dönem sıradan bir karton kutunun içinde tavan arasında duran 10 sentlik çizgi roman, aradan geçen onlarca yılın ardından 9,12 milyon dolarlık bir koleksiyon parçasına dönüştü.