Yıpranmış ve çizik teflon tavalar, koruyucu katmanı aşındığında sağlığınıza ciddi zarar verebiliyor. Bu tavalar artık yemeklerinize zararlı kimyasallar ve mikroplastik parçacıklar sızdırarak uzun vadede kanser riskini artıran sessiz bir tehlike haline geliyor.

TEHLİKE İŞARETİ NEDİR?

Gri metalik parlama veya alttaki metalin açığa çıkması

Derin siyahımsı çizikler, soyulma veya kabarma

Renk değişikliği (sararma, kahverengileşme)

Bu izler, koruyucu teflon katmanın tamamen aşındığını ve alttaki alüminyum veya metal yüzeyin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu durumda yemeklerinize mikroplastik parçacıklar, PFAS grubu kalıcı kimyasallar ve ağır metal kalıntıları bulaşma riski yükseliyor.

NE TÜR RİSKLER TAŞIYOR?

Aşınmış teflon tavalar:

Yemeklere mikro ve nanoplastik geçişine neden olabilir (tek bir çizik bile binlerce parçacık salabiliyor).

Yüksek ısıda (260°C üzeri) kullanıldığında toksik gazlar açığa çıkarır, bu da 'Teflon ateşi' denilen grip benzeri semptomlara ve uzun vadede solunum sorunlarına yol açabilir.

PFAS/PFOA benzeri maddeler vücutta birikerek hormonal dengesizliğe, karaciğer-böbrek fonksiyon bozukluklarına ve bazı kanser türleri riskinin artmasına zemin hazırlayabilir.

Günümüzde birçok teflon tava PFOA içermese de, kaplama aşındığında ortaya çıkan PTFE parçacıkları ve mikroplastikler hâlâ önemli bir endişe kaynağıdır.

TAVAYI NE ZAMAN DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?

Tavanın yüzeyinde yukarıdaki izlerden herhangi biri varsa hemen değiştirin. Tamir etmek veya kullanmaya devam etmek ciddi risk taşıyor.

TAVANIN ÖMRÜ NASIL UZATILIR?