TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/9 Esas

DAVALI :Dahili Davalı HATİCE GÖNEL(T.C.N.: 42796022552)

Aleyhinize açılan "Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)" davasının yapılan yargılamasında belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip tutanağı, karar ilamı ve duruşma zabıtları ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazınızı sunmanız cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK 129/2, 121 ve devamı maddelerine göre elinizde bulunan belgelerin ibraz edilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler için bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapmanız yapmadığınız takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu bilirkişi raporuna HMK 281. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02516052