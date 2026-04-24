TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1061 Esas

DAVALI : KADİR ESGİKAN - T.C. 26773556292, Hasan Ali ve Aysel oğlu, 1993 doğumlu, KOLPİNGSTR. 100 GREVENBROİCH 41515 9893 ALMANYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun veduruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Taraflar arasındaki dava 20.10.2023 tarihli olup ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. 2. Davaya konu olan yer; Denizli İli Tavas İlçesi Orta mahallesi, 158 Ada 6 parsel numaralı taşınmazdır. 3. Tapu kayıtlarına göre borçlu İbrahim ESGİKAN'ın taşınmazdaki hisse payı 1/4'tür. 4. Ortaklığın giderilmesi durumu: Planlı Alanlar a) Tip imar Yönetmeliği; Üçüncü bölümde parsel büyüklükleri esaslarda “Madde 17-Parsel büyüklükleri Madde 17 - İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, Mevcut yapılar vb. gibi mevkün özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki; bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez. Parsel genişlikleri:1. İkamet ve ticaret bölgelerinde: a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde: aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. Den, ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi * (6.00) m. den, az olamaz. Denilmektedir. 5. Taşınmazın büyüklüğü ve hissedar sayısı dikkate alındığında ifrazı mümkün gözükmemektedir. 6. Ortaklığın giderilmesi için farklı(satış gibi) yöntemlere başvurulmalıdır."şeklinde dosyaya ibraz edilen 15/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü olan 24/06/2026 günü saat: 11:10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, TK'nın 28 ve devam maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 01/04/2026

