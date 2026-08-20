Kuzey İrlanda kıyısındaki Rathlin Adası, yürütülen kapsamlı çalışmanın ardından dünyada yaban gelinciklerinden tamamen arındırılan ilk bölge ilan edildi. Tavşan popülasyonunu dengelemek amacıyla 1980'lerde adaya bırakılan gelincikler, zamanla kontrolden çıkarak 250 binden fazla deniz kuşunu hedef almaya başlamıştı.

TAVŞANLAR İÇİN GETİRİLDİLER, KUŞLARIN KATİLİ OLDULAR

Adaya 1980'lerin ortalarında getirilen gelincikler, tavşanlar yerine adada yuvalayan martı, fırtına kuşu ve karabatak gibi türlerin yumurta, civciv ve yetişkinlerini avlamaya başladı. Yırtıcıların kısa sürede onlarca kuşu telef etmesi üzerine bölgedeki deniz kuşu kolonileri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sarp kayalıklar ve zorlu arazi koşulları nedeniyle gelinciklerin kontrol altına alınması onlarca yıl mümkün olmadı. Yıllar içinde vahşi bir popülasyon oluşturan istilacı tür, adadaki ekolojik dengeyi ağır şekilde tahrip etti.

5 YILLIK OPERASYONLA İLK KEZ TAMAMEN TEMİZLENDİ

2021 yılında başlatılan doğa koruma projesi kapsamında uzmanlar; tuzaklar, termal kameralar, dronlar ve özel eğitimli dedektör köpekler kullandı. Bölgede yürütülen titiz takibin ardından adada tek bir canlı gelinciğin dahi kalmadığı kesinleştirildi.

Resmen gelinciklerden arındırıldığı açıklanan adada doğa yeniden canlanmaya başladı. Yırtıcı baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte, fırtına kuşları 20 yıl aradan sonra adada yeniden yuva yapmaya ve üremeye başladı.

BİYOLOJİK GÜVENLİK VE SIÇANLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Gelinciklerin adaya tekrar giriş yapmasını önlemek amacıyla kıyı hattında ve giriş noktalarında biyolojik güvenlik önlemleri artırıldı. Koruma ekipleri, adanın ekosistemini korumak için izleme faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Bununla birlikte adadaki istilacı tür tehdidi tamamen sona ermedi. Çevreciler, kuş yumurtaları ve yavruları için risk oluşturmaya devam eden kahverengi sıçanları adadan temizlemek üzere çalışmalarına devam ediyor.