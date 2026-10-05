Marketten veya kasaptan tavuk göğsü alırken sadece rengine ve son kullanma tarihine bakıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Yüksek protein kaynağı olduğu için hemen her evde sıkça tüketilen tavuk eti, ambalajın arkasında çok önemli bir tehlike barındırıyor olabilir. Mutfakta uzman isimler ve gıda araştırmacıları, tavuk etinin üzerinde bulunan paralel beyaz çizgilere dikkat çekerek "kaliteli et" sanılan bu durumun aslında bambaşka bir tablonun işareti olduğu konusunda acil uyarıda bulundu.

TAVUKTAKİ ÇİZGİLER ASLINDA NE ANLAMA GELİYOR?

Çoğu tüketicinin lezzetli veya yağsız sanarak tercih ettiği tavuk göğüslerinin üzerindeki ince beyaz çizgiler, sanılanın aksine kas dokusundaki ciddi bir bozukluğun göstergesidir. Tavukların çok kısa sürede aşırı hızlı büyütülmesi sonucu ortaya çıkan bu durum, kas liflerinin yapısını bozarak dokunun yağ ve bağ dokusuyla kaplanmasına neden oluyor. Tavuk etinin üzerinde çizgi sayısı arttıkça, etin doğallığı ve besin değeri de aynı oranda düşüş gösteriyor.

PİŞERKEN KAYIŞ GİBİ OLUYOR VE YAĞ ORANI TAVAN YAPIYOR

Yapılan gıda araştırmaları, yoğun beyaz çizgilere sahip tavuk etlerinin normal ve sağlıklı bir tavuk etine kıyasla yüzde 224 daha fazla yağ içerdiğini ortaya koyuyor. Protein oranı oldukça düşen bu etler, pişirme esnasında kendi suyunu tamamen saldığı için sertleşip adeta kayış gibi bir kıvama bürünüyor. Sporcu beslenmesinde veya diyetlerde "yağsız protein" amacıyla tüketilen bu etler, farkında olmadan vücuda yüksek oranda doymuş yağ girmesine yol açıyor.

İYİ VE SAĞLIKLI TAVUK ETİ NASIL SEÇİLİR?

Tezgâhtan veya paketten tavuk alırken en sağlıklı seçimi yapmak için etin üzerindeki lif yapısını incelemek büyük önem taşıyor. Pürüzsüz, p pembe görünen ve üzerinde hiçbir paralel beyaz şerit barındırmayan tavuk göğüsleri her zaman en doğru tercihtir. Eti parmağınızla kontrol ettiğinizde esnek olması, pişerken yumuşaklığını koruması ve yüksek besin değerini muhafaza etmesi için üzerindeki bu çizgisel dokulardan tamamen uzak durulması gerekiyor.