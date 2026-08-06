Araştırma, Doğu Finlandiya Üniversitesi araştırmacıları tarafından 102 sağlıklı erkek üzerinde yürütüldü. Altı hafta süren çalışmada katılımcıların bir grubu kırmızı et ağırlıklı beslenirken, diğer grup kırmızı etin önemli bir bölümünü mercimek, nohut ve fasulye gibi kurubaklagillerle değiştirdi. Sonuçta kurubaklagil tüketen grupta daha fazla lif, daha sağlıklı yağ asitleri ve daha iyi beslenme profili elde edildi.

LİF VE BİTKİSEL PROTEİN ÖNE ÇIKTI

Araştırmacılar, kurubaklagillerin yalnızca protein sağlamadığını, aynı zamanda yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklediğini belirtiyor. Ayrıca doymuş yağ oranının düşük olması ve vitamin ile mineral bakımından zengin olması nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından da avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre kırmızı eti tamamen bırakmak gerekmiyor. Ancak haftalık öğünlerin bir bölümünde mercimek, nohut veya fasulye gibi bitkisel protein kaynaklarının tercih edilmesi, daha dengeli bir beslenme düzenine katkı sağlayabiliyor.

UZUN VADELİ ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

Farklı ülkelerde yürütülen uzun süreli takip çalışmalarında da benzer sonuçlara ulaşıldı. Hayvansal proteinin bir kısmının kurubaklagiller ve diğer bitkisel protein kaynaklarıyla değiştirilmesinin, kalp-damar hastalıkları ve erken ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bildiriliyor. Araştırmacılar, protein ihtiyacını karşılamak için tek bir besine bağlı kalmak yerine farklı bitkisel ve hayvansal kaynakların dengeli şekilde tüketilmesini öneriyor.