Çoğu kişi tavuk yemekleri yaparken çiğ tavuğu önce yıkıyor. Fakat bu durum doğru bilinen yanlış alışkanlıklardan biri. Hijyen açısından gerekli olduğu düşünülse de zararlı bir alışkanlık. Singapurlu Dr. Samuel Choudhury, bu alışkanlığın beklenenden daha fazla zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Çiğ etin yıkanmasının sanılandan daha güvenli olmadığını ifade eden Dr. Choudhury, bu yaygın alışkanlığın aslında tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Tavuğun yıkanmasının bakterilerden arınacağı düşüncesinin yaygın hatalardan biri olduğunu aktaran Dr. Choudhury," Çiğ tavukla temas eden herkes aynı derecede şanslı olmayabilir." dedi.

SALMONELLA VİRÜSÜ BARINDIRIYOR

2019 yılında yapılan bir araştırmada da çiğ tavukları musluk altında yıkayan kişilerin, salmonella gibi zararlı bakterileri mutfakta yayma riskini artırdığını ortaya çıkmıştı.

BAKTERİLER DİĞER GIDALARA DA BULAŞIYOR

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, çiğ kümes hayvanlarını yıkamak bakterilerin diğer gıdalara bulaşmasına da neden olabileceği ortaya konuldu.

Mutfakta bulunan herkesin bu bulaşmadan etkileneceği belirtildi. Dr. Choudhury, su sıçramalarının tezgâh, lavabo ve çevresindeki diğer mutfak gereçlerini kirletebileceğine dikkat çekiyor. Ona göre, tavuğu lavaboda yıkamak, bakterilerin 80 cm'ye kadar yayılmasına sebep olabilir ve bu da meyve, sebze ve diğer gıdaların kontamine olmasına yol açabilir.

Dr. Choudhury, çoğu insanın çiğ tavukla temas ettikten sonra ellerini yeterince uzun süre ya da doğru şekilde yıkamadığını bu hatanın enfeksiyon riskini artırdığını vurguladı.

ÇİĞ TAVUK ETİ NASIL YIKANMALI?

Dr. Choudhury'ye göre, en iyi yöntem tavuğu doğrudan 75 dereceye ulaşana kadar pişirmek. Bu sıcaklıkta pişirilen tavukta bakteri kalmayacağını ifade eden Dr. Choudhury, bunun için ekstra temizlik işlemlerine gerek duyulmayacağın söyledi. Eğer tavuğun haşlanması tercih edilirse kaynatılan suyun kesinlikle dökülmemesi gerektiğini de ekliyor.

TAVUĞU DEĞİL ELİNİZİ YIKAYIN

Dr. Choudhury, tavuğu değil aksine ellerin yıkanması gerektiğinin altını çiziyor. Singapurlu doktor, ayrıca tavuğu suyla da yıkamak istemeyenleri içinde kağıt havluyla bu temizliğin sağlanabileceği önerisinde de bulundu.