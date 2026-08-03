Peynir, yüksek protein içeriğiyle sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olsa da içerdiği yüksek kalori ve yağ miktarı nedeniyle temkinli tüketiliyor. Kümes hayvanı etine yakın protein oranına sahip, düşük kalorili ve ekonomik bir peynir türü öne çıkıyor: Light Mozzarella.

Geleneksel mozzarellanın daha az yağlı versiyonu olan light mozzarella, lezzet olarak klasik türünden farklılık göstermezken besin değerleriyle dikkat çekiyor.

TAVUK GÖĞSÜNE ALTERNATİF PROTEİN VE KALSİYUM KAYNAĞI

Light mozzarella, vücudun üretemediği ve dışarıdan alması gereken tüm elzem amino asitleri barındıran tam bir protein kaynağı olarak nitelendiriliyor. 100 gramında yaklaşık 23–24 gram protein bulunan tavuk göğsü, protein miktarı ve düşük sodyum oranıyla öne çıksa da light mozzarella ette bulunmayan yüksek kalsiyum oranıyla fark yaratıyor. Kalsiyum; kemik ve diş sağlığının korunmasında, ayrıca kas fonksiyonlarının düzenlenmesinde kritik rol oynuyor.

B12 VİTAMİNİ VE FOSFOR AÇISINDAN ZENGİN

Ürün, kalsiyumun yanı sıra fosfor ve B12 başta olmak üzere B grubu vitaminleri de içeriyor:

Fosfor: Kemik ve diş yapısını desteklemenin yanında hücresel enerji üretimine katkı sağlıyor.

B12 Vitamini: Sinir sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor ve kırmızı kan hücresi üretimine katılıyor.

SATIN ALIRKEN İÇERİĞE DİKKAT EDİLMELİ UYARISI GELDİ

Genellikle zincir marketlerin süt ürünleri reyonlarında klasik mozzarellayla aynı fiyata satışa sunulan light mozzarella alınırken ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, içindekiler listesi kısa olan ürünlerin tercih edilmesini ve ürünün yalnızca isim olarak değil, besin değerleri (kalori ve protein oranları) açısından da standart mozzarelladan belirgin şekilde farklı olduğunun doğrulanmasını öneriyor.