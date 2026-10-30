Çiğ tavuğu haşlamadan önce musluk altında yıkamak, yüzeyde bulunan ve gıda zehirlenmelerine yol açan Campylobacter cinsi bakterileri yok etmek yerine lavaboya, tezgahlara ve temiz mutfak eşyalarına püskürtüyor. Bu temas zinciri mutfakta çapraz bulaşmaya yol açarak tüketim öncesinde yüksek sağlık riski oluşturuyor.

YIKAMA İŞLEMİ BAKTERİLERİ NEDEN ÖLDÜRMÜYOR?

Akan musluk suyu, çiğ tavuk etinin yüzeyine tutunan patojen bakterileri etkisiz hale getirecek ısıya ve mikrobiyolojik etki gücüne sahip değildir. Suyun basıncı, etin üzerindeki mikroorganizmaları öldürmek yerine mikroskobik su damlacıklarına yapıştırarak çevreye dağıtır. Katalonya Gıda Güvenliği Ajansı ve uluslararası sağlık kurumlarının yayımladığı rehberler, çiğ kanatlı etlerinin suyla temasının kesin olarak engellenmesi gerektiğini bildirir.

MUTFAKTA ÇAPRAZ BULAŞMA TEHLİKESİ

Yıkama sırasında lavabodan etrafa sıçrayan su damlaları, yaklaşık 70 santimetrelik bir yarıçap içinde bulunan temiz tabaklara, tezgaha ve yemek hazırlayan kişinin giysilerine ulaşır. Özellikle salata gibi çiğ tüketilen besinlere ya da bu besinlerin temas ettiği kesme tahtalarına sıçrayan bakteriler doğrudan sindirim sistemine karışır. Gıda uzmanları, çiğ tavukla temas eden bıçak ve ekipmanların diğer malzemelerle bir araya getirilmemesini, etle temas sonrası ellerin ve temas yüzeylerinin deterjanlı suyla temizlenmesini şart koşar.

BAKTERİLERİ YOK ETMENİN TEK YOLU YÜKSEK ISI

Tavuk etindeki zararlı organizmaları etkisiz hale getirmenin tek bilimsel yöntemi, eti suyla temizlemek değil doğru pişirme derecesine ulaştırmaktır. Haşlama veya kızartma sırasında etin ulaştığı yüksek sıcaklık, dokularda barınan tüm bakteri popülasyonunu saniyeler içinde yok eder. Bakteriyel temizliğin sağlanması için uygulanan ısının sadece etin dış yüzeyinde kalmaması, iç katmanlara ve kemik dokusuna kadar eksiksiz nüfuz etmesi gerekir.

TAVUK SUYU HASTALIKLARI GERÇEKTEN İYİLEŞTİRİYOR MU?

Haşlanan tavuğun suyunun soğuk algınlığını doğrudan tedavi ettiğine yönelik yaygın inanış bilimsel olarak kesin bir karşılık bulmaz. Klinik çalışmalar, tavuk suyunun tıbbi düzeyde iltihap kurutucu bir etkisi olduğuna dair somut kanıt sunmaz. Tıp ve beslenme uzmanları, bu çorbanın hastalık sürecindeki temel işlevinin doğrudan bir iyileşme sağlamaktan ziyade, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı ve enerji dengesini korumak olduğunu aktarır.