Şirket, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada yıllardır üzerinde çalıştığı üretim yöntemini ticari ölçekte uygulamaya başladığını duyurdu. Bitkisel et alternatiflerinden farklı olarak doğrudan hayvan hücrelerinden elde edilen ürün, geleneksel tavuk etine benzer tat ve dokuya sahip olacak şekilde geliştirildi.

20 BİN LİTRELİK TANKLARDA ÜRETİYORLAR

Üretim sürecinde tavuklardan alınan hücreler, büyümeleri için gerekli besin maddelerinin bulunduğu özel tanklara yerleştiriliyor. Sıcaklık ve beslenme koşullarının kontrol altında tutulduğu tanklarda hücrelerin çoğalması sağlanıyor.

Yeterli miktara ulaşan hücreler, soya proteini, bezelye lifi ve zeytinyağı gibi bitkisel bileşenlerle bir araya getirilerek farklı tavuk eti ürünlerine dönüştürülüyor.

20 bin litrenin üzerinde kapasiteye sahip tankların kullanıldığı tesiste yılda 450 tondan fazla nihai ürün üretilebiliyor. Şirket, geliştirdiği yöntem sayesinde üretim kapasitesini 10 bin kat artırdığını açıkladı.

Yaklaşık 2 bin metrekareden daha küçük bir alanda gerçekleştirilen üretimde, geleneksel tavuk yetiştiriciliğinde kullanılan geniş arazilere ve kümeslere ihtiyaç duyulmuyor.

MARKET RAFLARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) güvenlik değerlendirmesinden geçen ürün için ABD Tarım Bakanlığından (USDA) da etiket onayı alındı. Şirket ayrıca yaklaşık bir yıl süren değerlendirme sürecinin ardından ürününe helal sertifikası verildiğini duyurdu.

İlk etapta Kaliforniya'daki bazı restoranlarda ve üniversite yemekhanelerinde tüketicilere sunulan tavuk eti, farklı yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor.

Şirketin kurucusu Uma Valeti, üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle ürünün fiyatının üst segment organik tavuk etiyle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini belirtti.

Şirket, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini daha da artırarak restoranlarla sınırlı olan satış ağını genişletmeyi ve hayvan kesilmeden üretilen tavuk etini market raflarına taşımayı hedefliyor.