Protein denildiğinde bir çoğumuzun aklına tavuk, yumurta veya yoğurt geliyor ancak edamame yani soya fasulyesi bu listeye güçlü bir rakip olarak eklendi. 100 gramında tam 11 gram protein içeren edamame, süt ve yoğurttan daha zengin bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor. Hem de tamamen bitkisel bir kaynak.

EDAMAMENİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI

Edamame, tüm temel amino asitleri içeren nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir ve bu özellik onu hayvansal kaynaklarla yarışan kaliteli bir protein alternatifi olarak öne çıkarıyor. Vücudun kasları inşa etmesine ve yenilemesine yardımcı olan bu besin, sporcular ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için ideal tercihlerden biridir.

Lif açısından oldukça zengin olan edamame, sindirimi kolaylaştırırken uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. İçerdiği izoflavonlar, edamamenin kalp damar sağlığını desteklemesine yardımcı olur. Öte yandan menopoza giren kadınlarda hormonal dengeyi koruma açısından önemli bir rol oynar.

Edamame demir, magnezyum ve folat gibi önemli besin öğeleri bakımından da oldukça zengindir. Bu mikro besinler, vücudun genel fonksiyonlarını destekler ve enerji seviyenizi artırır. Besin değeri yüksek olduğu için sadece kaloriyi değil, aynı zamanda gerekli tüm besin öğelerini de almanızı sağlar.

KÖKLÜ TARİH VE KULLANIM ALANLARI

Edamame, Japonya'da Edo döneminden (1603-1868) bu yana tüketilen bir sebze olup, “fasulye dalı” anlamına gelir. Geleneksel olarak atıştırmalık olarak tüketilen bu sebze bugün sadece Japon mutfağını değil, dünya çapındaki gurme mutfaklarını da fethetmiş durumda. Hazırlanması oldukça kolay olan edamame, haşlanarak veya buharda pişirilerek tüketilebileceği gibi kızartılarak da gurme tariflere dahil edilebilir.