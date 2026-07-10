Tayvan'da bir kızarmış tavuk zincirine ait restoranda çekilen görüntüler, ülkede büyük tepkiye yol açtı. Bir çalışanın çıplak ayakla çiğ tavuk derisinin bulunduğu leğene girdiği video, sosyal medyada yayılırken yetkililer işletme hakkında gıda güvenliği soruşturması başlattı.

'KABUK SOYUYORUM'

Taichung kentindeki Wu Liang Wu Fried Chicken'ın Taiping şubesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, üstsüz bir çalışanın çiğ tavuk derisiyle dolu leğenin içine girerek defalarca deriye bastığı ve kameraya "kabuk soyuyorum" diyerek şaka yaptığı görüldü. Görüntülerde, çevrede tavuk derisi bulunduğu düşünülen başka leğenlerin de yer alması dikkat çekti.

Video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı restoranı boykot edeceğini açıkladı. İşletmenin Google sayfası bir yıldızlı yorumlarla dolarken, bazı kullanıcılar restoranın adını alaycı ifadelerle değiştirdi. Eski müşterilerden bazıları ise satın aldıkları ürünler için para iadesi talebinde bulundu.

İŞTEN ÇIKARILDI

Tepkilerin ardından restoran yönetimi Threads üzerinden yayımladığı açıklamada, videodaki tavuk derilerinin müşterilere sunulmayan atık ürünler olduğunu savundu. Açıklamada, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılacağını bilmeyen çalışanın şaka amacıyla videoyu çektiği belirtilirken, söz konusu personelin işten çıkarıldığı ve hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi. İşletme ayrıca hijyen eğitimlerinin artırılacağını ve yetkililerle tam iş birliği yapılacağını duyurdu.

Ancak bu açıklama kamuoyunu ikna etmeye yetmedi. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde yer alan tavuk derisinin miktarının "atık" açıklamasıyla örtüşmediğini öne sürerek işletmenin savunmasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar videodaki kişinin işletme sahibi olduğunu iddia ederken, bazıları ise ürünlerin gerçekten satışa sunulup sunulmadığının araştırılması gerektiğini savundu.

200 MİLYON TAYVAN DOLARI CEZA UYGULANABİLİR

Tayvanlı yetkililer olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gıda güvenliği ekiplerinin restoranda denetim yapacağı, hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmeye eksiklikleri gidermesi için süre verileceği bildirildi. İhlallerin devam etmesi durumunda ise Tayvan Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetimi Yasası kapsamında işletmeye 60 bin Tayvan dolarından 200 milyon Tayvan dolarına kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.