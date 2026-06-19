2025 yılında ulaştığı 31.4 milyar liralık üretimden satışlarla bir önceki yıla göre yüzde 7 büyüyen Banvit, 17 basamak birden gerileyerek 70’inci sıraya geriledi. 2024 yılında kârlılığını koruyan şirketin 2025 yılı sonuçlarında dönemi zararı ise 248 milyon lirayı aştı.

Cirolar yetmedi

2025’te 34.3 milyar liralık satış yapan Şenpiliç ise 60’ıncı sıraya kadar gerilerken 2024’e göre satışlarını yüzde 5.8 artırırken, 13 sıra birden kaybetti. Geçen yıl 21.5 milyar liralık üretimden satışa imza atan Gedik Tavukçuluk İSO 500 listesinde 15 sıra birden gerileyerek 115’inci sırada yer alırken, bir diğer yumurta ve tavuk eti üreticisi olan Keskinoğlu da bu yıl 16.2 milyar liralık satışla listede 14 sırada birden gerileyerek 160’ıncı büyük sanayi kuruluşu oldu. Keskinoğlu’nun satışları ise yüzde 22 artış kaydetti. 251’inci sırda yer alan Bupiliç entegrasyon sanayi ise 31 sıra birden gerileyerek 10.8 milyarlık üretimden satışa imza attı.

Kayyum kararları kaldırıldı

Operasyon sonrası hukuk yolu ile itirazda bulunan şirketlerin kayyum kararı da kaldırıldı. Tavuk eti üreten 7 şirketin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz sonucunda denetim kayyumluğu tedbir kararı kaldırılırken, Banvit, Şen Piliç, Ay-Pi Tavukçuluk, As Piliç, Lezita, Ak Piliç, Bupiliç’te denetim kayyumluğu kaldırıldı. 4 şirkette ise daha önce bu karar kaldırılmıştı.