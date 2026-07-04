Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde düzenlenen mevlit programı hastanede bitti. Bir yakınlarının vefatının 52’nci günü dolayısıyla mevlit düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikramında bulundu.
Yemeğin tüketilmesinin ardından programa katılan bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler baş gösterdi. Rahatsızlık yaşayan 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kendi imkanlarını kullanarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.