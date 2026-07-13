Hülya KESKİN ORUÇOĞLU/SÖZCÜ

Türkiye kırmızı ette dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alırken kısa süre önce kayyum operasyonları ile gündeme gelen beyaz ette de tavukta fiyat artışı kapıda.

Beyaz et sektörüne yönelik operasyonların tavuk fiyatlarını yükselttiğini öne süren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Rouzben Gergeri, restoranların 300 liradan aldığı kemikli but ve bonfile tavuğun kilogramının 500 liraya çıkabileceğini söyledi.

‘YATIRIM ASKIYA ALINDI’

Gergeri, kırmızı et fiyatlarının geldiği noktalar itibarıyla vatandaş için en ulaşılabilir protein kaynağının tavuk olduğunu aktardı. Restoranların kısa süre öncesine kadar toptan olarak kemikli but ve bonfile tavuğun kilogramını 200-250 liradan temin edebildiğini anlatan Gergeri, “Fiyatlar 300 lirayı aştı. Mevcut eğilim sürerse fiyatlar 500 liraya kadar yükselebilir” dedi.

Gergeri, “Öyle bir operasyon yapıldı ki, öyle büyük hatalı bir operasyon oldu ki… Firmaların çoğu yatırımı askıya aldı. Yatırım demek iş demek, çalışan demek, daha ucuza ürün demek, daha fazla ihracat demek” diye konuştu.

TÜGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Manav da beyaz ete yönelik operasyona değinerek “Yaşanan süreç tüm sektör temsilcilerini endişelendirdi” dedi.