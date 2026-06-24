Beyaz et sektörüne yönelik operasyonun yankıları sürerken bu kez akaryakıt sektöründe geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanmasının mercek altına alındı.

6 ŞİRKETE EL KONDU

Gürlek, yapılan incelemelerde yıllık yaklaşık 350 - 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiğinin, bu süreçte doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma dosyasında, enerji, akaryakıt, LPG alanlarında faaliyet gösteren Baday Group’un patronu Veysel Baday örgüt lideri olarak yer aldı..

LPG ithalatı üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıt dışı LPG’nin ülkeye sokulduğu belirtilirken, 6 şirkete el konuldu.

İstanbul merkezli olarak Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek’in paylaşımına “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde” ifadesiyle başlaması dikkat çekti. Ankara kulislerinde, tavukçuluk sektörüne yönelik operasyonlar nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığı konuşuluyordu. Bu nedenle Gürlek'in açıklamasındaki Erdoğan vurgusu dikkat çekici bulundu.

İktidara yakın şirkete ‘sehven’ kayyum

Adalet Bakanı Akın Gürlek dün akaryakıt sektöründeki 10 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Medyaya verilen şirketler listesinde Global Terminal Hizmetleri de vardı. Bu şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Öztürk ailesine ait Nakkaş Holding’e bağlı. Şirket, soruşturmayla bağlantısı olmadığını belirterek isminin listelerde ‘sehven’ yer aldığını duyurdu. Kayyum atanan diğer şirketler ise şöyle sıralandı: Avgaz Enerji, BDY Group, Birhat Ticaret, İstanbul Likit Gaz, LPGas Enerji, Pet Gaz, Setgaz Depolama, Yiğitler Üretim, Ras Otomotiv.

LPG operasyonu Ditaş hisselerini sert vurdu

Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS), hakim ortağı BADAY Grup’a yönelik soruşturma haberiyle birlikte Borsa İstanbul’da sert satışlar yaşadı. Ditaş hisseleri taban fiyata gerilerken, gün içinde iki kez devre kesici uygulandı. Ditaş hisseleri yüzde 9.98 düşüşle 42.92 liradan günü tamamladı. Baday Grup, daha önce Ditaş’ın hakim ortağı olan Doğan Holding ile pay devir sözleşmesi imzalamış ve şirket sermayesinin yüzde 68.24’lük kısmı 14.5 milyon dolar bedelle gruba devredilmişti.