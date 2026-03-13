Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli otoyol gişelerinde yaptıkları rutin kontroller sırasında şehirlerarası bir otobüste arama yaptı. Yolcu otobüsünün bagaj bölümünde yapılan aramada, R.U. (E/51) isimli şahsa ait olduğu belirlenen 12 tavus kuşu ele geçirildi. Kuşlar çuvallara sarılmış, belgeleri ve halkaları bulunmuyordu. DOĞA KORUMA’YA TESLİM EDİLDİ Ele geçirilen tavus kuşları, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi. Şüpheli R.U. hakkında idari işlem başlatıldı.

