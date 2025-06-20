Dün (18 Haziran Çarşamba) rahatsızlanan ve hastaneye sevk edilen Tayfun Kahraman'ın MR sevki için 3 ay sonrasına tarih verildi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Tayfun Kahraman’ın MS hastalığını hatırlatan eşi Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman’ın detaylı beyin ve omurilik MT’ını Eylül ayında çektirebileceği bilgisini paylaşarak, “Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk. Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Eşinin haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirten Kahraman, MS hastalarının bolca güneş alması gerektiğine dikkat çekerek “Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir” dedi.

Kahraman, "Masum bir insanın sağlığıyla böyle oynanır mı? Suçsuz olduğu bilindiği halde bir insan 38 ay hücrede, ailesinden ayrı tutulur mu?" diye sordu.

"3 AY SONRAKİ MR SEVKİNİ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Meriç Demir Kahraman’ın X üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“19 Haziran 2025, Silivri, 165. görüş: Tayfun’dan herkese selam. Öncelikle, Tayfun’un 2005 yılından beri MS tedavi ve takibini yürüten tüm doktorları, hemşireleri, hastane çalışanları başta, sesimize ses olan, Tayfun için endişelenen, arayan, soran, yazan herkese minnetle teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi, Tayfun dün hastaneye sevk edilmişti. Bugün görüştüğümüzde kontrol nedeniyle hastaneye götürüldüğünü, dün gerçekleştirilen tahlil sonuçlarını hastaneden cezaevine iletildiğinde görebileceğimizi, ancak Eylül ayında Tayfun’un detaylı beyin ve omurilik MR’ının çektirebileceğini öğrendim. Çeken bilir, MS çok ciddi bir hastalık. 11 yıllık evliliğimiz boyunca, çok defa ani ataklar nedeniyle apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gece yarıları MR çektirmek zorunda kaldık. Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk.

"D VİTAMİNİ DOKTORLARININ İSTEDİĞİ SEVİYEDE DEĞİL"

Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor. Sadece sağlık koşullarının takip ve tedavisinin aksaması değil, cezaevi şartları da hastalığın seyrini ilerletiyor. Örneğin, MS hastalarının bolca güneş alması gerekirken, Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir. Üstelik, eşim Tayfun Kahraman masumdur.

"MASUM BİR İNSANIN SAĞLIĞIYLA BÖYLE OYNANIR MI?"

Suçsuz halde 38 aydır cezaevinde tutulmaktadır. Ailemiz üç yılı aşkın süredir bu haksızlık ve zulüm ile yaşıyor. Doğru, gerekli, insani, vicdani ve adil olan; eşim Tayfun’un doktor kontrollerine özgürce ve ailesiyle gitmesidir. Masum bir insanın sağlığıyla böyle oynanır mı? Suçsuz olduğu bilindiği halde bir insan 38 ay hücrede, ailesinden ayrı tutulur mu? Talebimiz çok basit, çok meşru ve çok somut: Adalet ve sağlıklı yaşama hakkı!”