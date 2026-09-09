Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile eşi Meriç Demir'in boşanma kararı aldığı açıklandı. Söz konusu kararı ikilinin avukatları duyurdu.

Sürece ilişkin basın yasağı ve gizli celse talepli dava açılmasına rağmen mahremiyetin korunmasının mümkün olamadığının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müvekkilimiz Meriç DEMİR ve eşi Tayfun KAHRAMAN mutabık olarak evlilik birliklerini sonlandırmaya karar vermişlerdir. Her ne kadar basın yasağı ve gizli celse talepli bir dava ikame etmiş olsak da maalesef mahremiyeti korumamız mümkün olmamıştır.

Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli basın mensupları başta olmak üzere herkesten sürece saygı ile yaklaşılmasını, müvekkilimiz Meriç DEMİR adına rica ediyoruz."