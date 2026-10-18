İktidarın "terörsüz Türkiye" olarak nitelendiği süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı analiz yankı uyandırdı.

Uçum, yürütülen sürecin klasik bir "çözüm süreci" veya siyasi müzakere olmadığını, devlet inisiyatifiyle şekillenen bir "geçiş süreci" niteliği taşıdığını vurgulayarak sürecin kimi çevre ve başlıklarla "aksatılmaya" çalışıldığını savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de Mehmet Uçum’un bu analizine tepki gösterdi.

'AKSATAN SEN VE SENİN GİBİLERDİR'

Uçum’un açıklamalarını "Ey Uçum!" diyerek alıntılayan Tayip Temel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin yerli yerine oturmaması, karşılıklı barış iradesinin gelişmemesi ve en önemlisi de Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin sürece ve müzakerelere konu olan başlıklara dair umudunun gelişmemesi için ilk günden itibaren tahrik edici bir çaba içindesiniz.

Aksatan sen ve senin gibileridir…"