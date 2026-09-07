Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında "uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan Adli Tıp Kurumu (ATK) incelemesinde Özgüven'den alınan saç örneğinde sentetik uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.
40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.
Beşikçioğlu tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıkmıştı.
Beşikçioğlu, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı savunmada, "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" ifadelerini kullanmıştı.