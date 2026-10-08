Türk vatandaşlarının vizeden muaf olduğu Tayland'da hava yoluyla ülkeden ayrılan yolcuları ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi gündeme geldi.

Tayland Vergi Dairesi tarafından hazırlanan tasarıda, ülkeden uçakla ayrılan yolculardan her çıkış için 1000 baht (yaklaşık 30 dolar) vergi alınması planlanıyor.

Verginin vatandaşlık ayrımı yapılmadan hava yoluyla ülkeden ayrılan yolculara uygulanması öngörülüyor.

Vergi tutarının ilerleyen dönemde değiştirilmesine de imkan tanınması planlanan tasarıda, tek bir çıkışta alınacak verginin 5000 bahtı aşmaması öngörülüyor.

BİLET ALINIRKEN TAHSİL EDİLECEK

Söz konusu ücretin havalimanında ayrıca tahsil edilmesi yerine, uçak bileti satın alınırken hava yolu şirketleri veya bilet acenteleri aracılığıyla alınması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin bütün yolcuları kapsaması beklenmiyor. İki yaşından küçük çocukların yanı sıra bazı transit yolcular, yabancı devlet başkanları, resmî hükümet konukları ve devlet uçaklarında seyahat edenlerin vergiden muaf tutulması planlanıyor.

Bazı mürettebat ve ulaşım personelinin de vergi ödemeyecek gruplar arasında yer alması öngörülüyor.

TASARI HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Düzenleme şu anda tasarı aşamasında bulunuyor ve kamuoyunun görüşüne sunulmuş durumda. Tasarıya ilişkin görüşler 29 Ekim'e kadar alınacak.

Yasanın kabul edilmesi durumunda yeni vergi, Tayland'ın resmi gazetesi olan Ratchakitchanubeksa'da yayımlanmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alınan uçak biletleri için ise seyahat daha sonraki bir tarihte yapılsa dahi yeni verginin tahsil edilmemesi planlanıyor.