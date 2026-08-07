Cuma sabahı Tayland'daki bir ortaokulda bir öğrencinin ateş açması sonucu öğretmenler ve öğrenciler yaşamını yitirdi.

Yerel saatle 10:00'dan hemen sonra başkent Bangkok'un dış mahallelerindeki Debsirin Okulu'nun Nonthaburi şubesinden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Polis sözcüsü General Trairong Phiwphan, olayda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin üçünün öğrenci ve üçünün öğretmen olduğunu açıkladı.

Sözcü, en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırganın ayrıca büyük anne-babasını saldırıdan önce öldürdüğü ortaya çıktı.

Sınıf içinde çekilen görüntülerde, korku içindeki öğrencilerin silah sesleri duyulurken masalarının altında birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.

Diğer görüntülerde ise okul personeli tarafından tahliye edilen öğrencilerin dışarıya koştuğu yer aldı.

3 BİN ÖĞRENCİLİ OKULA SALDIRI

Saldırı, Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde, kalabalık bir otoyol üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 bin öğrencisi olan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleşti.

İlk haberelere göre saldırgan çatışma sonucu öldürüldü, ancak sonradan ağır yaralı olduğu ortaya çıktı.

14 yaşındaki saldırgan, okula içini kurşunla doldurduğu çantası ve yedek şarjörüyle geldi. Elinde silahla okula giren saldırgan, saldırısına başladı.

Saldırgan, polisle girdiği çatışma sırasında vuruldu. Ağır yaralanan saldırgan müdahalelere rağmen öldü.

General Trairong, en az 15 kişinin yaralandığını ve bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Tayland Merkez Soruşturma Bürosu, durumun artık kontrol altına alındığını bildirdi.

BABASININ SİLAHIYMIŞ

Bangkok'taki bir polis yetkilisi tarafından paylaşılan fotoğrafta, okulun içinde yerde saçılmış bir tabanca ve çok sayıda mermi görüldü. Saldırganbın çantasında da mermi ve yedek şarjör bulundu.

Polis sözcüsü Trairong, ateşli silahın şüpheli saldırganın bir aile üyesine ait olduğunun sanıldığını söyledi.

Nitekim silahın sonradan çocuğun babasına ait olduğu ortaya çıktı. Saldırgan çocuğun öğretmen babanının silahına nasıl ulaştığı henüz belli değil.

Sözcü, saldırganın anne ve babasıyla değil, yetişkin akrabalarıyla birlikte yaşadığını kaydetti. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti.