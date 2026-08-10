Yeni tür, Mae Wong Milli Parkı’nın 1.300 metrenin üzerindeki yaprak dökmeyen ormanlarında bulundu. Araştırmacılar şu ana kadarki bulguların canlının yalnızca bu dar yüksek rakımlı bölgede yaşadığına işaret ettiğini belirtiyor. Keşifle birlikte Acanthosaura cinsinde bilimsel olarak bilinen türlerin sayısı 23’e yükseldi.

HOUSE OF THE DRAGON’DAN ESİNLENDİLER

Bilim insanları yeni türe 'Syrax' adını verirken House of the Dragon dizisinde Rhaenyra Targaryen’in ejderhasından esinlendi. Dizideki Syrax’ın sarı tonları ve diğer ejderhalara göre daha küçük olması, keşfedilen kertenkelenin görünümüyle benzerlik taşıyor.

Yeni keşfedilen kertenkele sarı ve yeşil tonlarıyla dikkat çekerken, kendi grubunun en küçük üyeleri arasında yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca canlının küçük yapısına rağmen diğer yakın türlere kıyasla daha fazla yumurta bırakabildiğini belirtiyor.

DNA ANALİZİ YENİ TÜR OLDUĞUNU DOĞRULADI

Yeni keşfedilen canlının en belirgin özelliklerinden biri boynu ve sırtındaki çıkıntılar. Araştırmaya göre bu yapıların pulları, aynı cinste şimdiye kadar kaydedilen en küçük boyun ve sırt çıkıntısı pulları. Ayrıca bazı yakın akrabalarında bulunan göz çevresindeki siyah bölge bu türde görülmezken boynunda belirgin koyu renkli bir şerit bulunuyor.

Araştırmacılar yalnızca fiziksel özelliklerle yetinmedi. İki gen üzerinde gerçekleştirilen DNA analizleri, A. syrax’ın en yakın akrabası A. lepidogaster dahil bilinen diğer türlerden genetik olarak farklı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları bilimsel dergi ZooKeys’te yayımlandı.

SADECE DAR BİR BÖLGEDE YAŞIYOR

Keşfin ardından dikkatler türün korunmasına çevrildi. A. syrax’ın yüksek rakımlı ormanlarda oldukça sınırlı bir alana yayılması ve dağlık arazi nedeniyle popülasyonlarının birbirinden ayrılması, yaşam alanında meydana gelebilecek değişikliklere karşı türü daha hassas hale getiriyor.

Araştırmacılar bu nedenle Mae Wong’un yüksek kesimlerindeki ormanların daha güçlü şekilde korunmasını istiyor. Yeni keşfedilen “Syrax”ın bölgedeki diğer nadir hayvanlarla birlikte bu ormanların korunmasında sembol türlerden biri haline gelebileceği belirtiliyor.