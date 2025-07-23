Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı bölgesinde yer alan koylar, dağlarla çevrili doğası ve turkuaz rengi deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle Akvaryum Koyu, berrak suyu ve ortasındaki kaya parçasıyla Tayland’daki James Bond Adası’nı andırıyor.

Antalya’nın batısında, karadan ulaşımın mümkün olmadığı Çıralı koyları, yaz sezonunda doğaseverler ve tatilciler için gözde bir rota haline geldi. Günübirlik tekne turlarının ilk duraklarından biri olan Porto Ceneviz Koyu, korsanların zamanında sığınak olarak kullandığı tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Üç tarafı dağlarla çevrili bu el değmemiş koy, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor.

Bir sonraki durak ise berrak suyu ve su altı zenginliğiyle ünlenen Akvaryum Koyu. Yüksek görüş mesafesi sayesinde deniz altındaki balıklar çıplak gözle izlenebiliyor. Ziyaretçiler zaman zaman caretta caretta deniz kaplumbağalarını da su yüzeyinde görme şansı buluyor.

Koyun en dikkat çeken özelliği ise ortasında yükselen kaya parçası. Bu doğal oluşum, Tayland’daki dünyaca ünlü Ko Tapu Adası’na benzerliğiyle tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler tekneyle koya akın ediyor.

Akvaryum Koyu’nun ardından rotaya dahil edilen Sazak Koyu da doğal yapısıyla öne çıkıyor. Bölgedeki üç koy, daha önce Avrupa’nın en iyi koyları arasında gösterildi. Hem tarihi zenginliği hem de bozulmamış doğası sayesinde bu koylar, doğayla iç içe bir tatil arayanlar için ideal bir kaçış noktası sunuyor.

“BURASI TAYLAND DEĞİL, ÇIRALI"

Tekne turu düzenleyen kaptanlardan Ramazan İtaatlı, bölgeye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Akvaryum Koyu özellikle berrak suyu ve kaya oluşumuyla dikkat çekiyor. Tayland’daki James Bond Adası’na benzetiliyor ama biz diyoruz ki; burası Tayland değil, Antalya Kemer Çıralı” ifadelerini kullandı.

Doğa ile turizmin iç içe olduğunu söyleyen İtaatlı, “Yeşilin ve mavinin her tonu burada. Tekne turlarımız sabah saat 10.00’da başlıyor. Hem doğayı koruyoruz hem de gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz” dedi.

Bölgenin sadece doğal güzellikleriyle değil, biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çektiğini belirten İtaatlı, “Deniz altı oldukça canlı. Balık türleri çeşit çeşit. Kıyılar, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı. Ayrıca bazı mağaralarda Akdeniz fokları yaşıyor. Çünkü su temiz, alan koruma altında. Bu yüzden canlılar burada kendilerini güvende hissediyor” diye konuştu.