Bangkok’ta hafta sonu boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışların ardından oluşan taşkın suları, pazartesi günü itibarıyla kademeli olarak çekilmeye başladı.

Bangkok Taşkın Kontrol Merkezi, selin kent genelinde yaklaşık 329 bin haneyi ve 700 bin kişiyi doğrudan etkilediğini açıkladı.

Öte yandan yetkililer, Tayland genelinde sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 10’a ulaştığını duyurdu.

DÖRT ANA KANALDAN SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Kentte hafta sonu kapasitesini aşarak taşan dört ana tahliye kanalındaki su seviyesinin gerilemesiyle birlikte belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, taşkın sularının tahliyesi için pompa ve drenaj çalışmalarını sürdürüyor.

7 BİN KİŞİ SIĞINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt tarafından kent genelinde ilan edilen afet durumu devam ediyor. Özellikle yaşlı, engelli ve risk grubundaki vatandaşlar başta olmak üzere yaklaşık 7 bin kişinin acil durum sığınaklarına yerleştirildiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi ise ülke genelinde yağışların bir süre daha devam edeceğini, ancak Bangkok’ta yağış miktarının kademeli olarak azalmasının beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, taşkın suları tamamen çekilene kadar vatandaşları su birikintilerinin bulunduğu güzergahlardan ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.