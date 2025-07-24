Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelerin orduları arasında çıkan silahlı çatışmaların ardından, bu sabah Kamboçya tarafından açılan top atışında en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tayland 86 köyden yaklaşık 40.000 sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.

F-16'LAR BEKLİYOR

Şimdiye dek 2 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda gerilimin artması bekleniyor.

Tayland ise Güneydoğu Asya'daki iki komşusu arasındaki sınırda Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere bir F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.