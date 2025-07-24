Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmaları, adım adım topyekün savaşa doğrı ilerliyor.

Tayland’a ait altı F-16 savaş uçağından biri, Kamboçya topraklarında askeri bir hedefi vurdu.

Tayland ordusu, hava saldırısının planlı olduğunu ve sadece askeri noktaları hedef aldıklarını duyurdu.

Aynı gün Tayland, Kamboçya büyükelçisini sınır dışı edeceğini açıkladı. Sınır kapıları kapatıldı.

Kamboçya, Tayland'ı saldırıları başlatmakla suçladı. Bu esnada Tayland, Kamboçya askerlerinin Tayland ordusuyla çatışmasından sonra saldırıları başlattığını öne sürdü.

SİVİLLER HEDEFTE

Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland’ın hava saldırısında yola iki bomba bırakıldığını açıkladı.

Bakanlık, Tayland'ın bu saldırısını “düşmanca ve barbarca” olarak niteledi. Kamboçya Dışişleri Bakanlığı da Tayland'ın saldırılarını “sebepsiz ve kışkırtıcı” olarak tanımladı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, 11 sivilin ve bir askerin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında bir çocuk da bulunuyor. Ayrıca 24 sivil ve yedi asker yaralandı.

Sınırdaki Taylandlı siviller, beton sığınaklara kaçtı. Bir kadın Tayland Devleti'ne bağlı TPBS televizyonuna, “Kaç mermi atıldı, artık sayamıyoruz” diyerek isyan etti.

HASTANE VURULDU

Surin bölgesindeki bir hastanenin vurulması, Tayland yetkililerince “savaş suçu” olarak tanımlandı.

Yetkililer, 86 sınır köyünden 40 bin sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Sisaket ilinde sekiz, Ubon Ratchathani’de bir kişi hayatını kaybetti.

Kamboçya’nın Ta Moan Thom tapınağı yakınında ağır silahlarla desteklenen birliklerin konuşlandırıldığı bildirildi. Tapınakların askeri üs olarak kullanıldığı öne sürüldü.

ÇATIŞMALARIN SEBEBİ, MAYINLAR ÇIKTI

Tayland ordusu, Kamboçya’yı sivil hedeflere saldırmakla suçladı ve “insanlık dışı saldırılara karşı egemenliğimizi koruyacağız” açıklaması yaptı.

Tayland’ın geçici başbakanı Phumtham Wechayachai, uluslararası hukuka uyacaklarını söyledi.

ASEAN Dönem Başkanı Malezya Başbakanı Enver İbrahim, tarafları itidale davet etti. Çin de çatışmadan endişe duyduğunu açıkladı.

Tayland, Kamboçya’yı son haftalarda sınırda mayın yerleştirmekle suçladı. Phnom Penh ise bu iddiayı reddetti ve patlamaların eski mayınlardan kaynaklandığını savundu.