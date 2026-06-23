Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi’nde üretilen ve halk arasında “ananas karpuzu” olarak bilinen sarı karpuz, son yıllarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yetiştirilmeye başlandı. Rengi, aroması ve kendine özgü tadıyla öne çıkan sarı karpuz, Van’dan sonra Çukurova başta olmak üzere birçok üretim merkezinde çiftçilerin ilgisini çekiyor.

Geçmişte Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve Uzak Doğu ülkelerinde yetiştirildiği bilinen sarı karpuz, Vanlı üreticilerin yetiştirmesiyle Türkiye topraklarına geldi. Tuşba ilçesindeki üretim alanlarında başarıyla yetiştirilen ürün, alışılmış kırmızı karpuzlardan farklı görüntüsü ve tropikal meyveleri andıran aroması nedeniyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

VAN’DAN ÇUKUROVA’YA, ORADAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA

Van’daki başarılı denemelerin ardından sarı karpuz üretimi Türkiye’nin farklı bölgelerine yayıldı. Özellikle Adana ve Mersin’in yer aldığı Çukurova Bölgesi, sarı karpuz üretiminin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Bunun yanı sıra Karabük, Burdur, Denizli ve Isparta çevresindeki üreticiler de ürüne yönelmeye başladı.

TROPİKAL MEYVE ARTIK TÜRKİYE TOPRAKLARINDA

Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim koşullarındaki değişim ve geliştirilen üretim teknikleri sayesinde Türkiye’de de başarıyla yetiştirilebiliyor. Üreticiler, kırmızı karpuzlarla birlikte yapılan dikim yöntemi sayesinde verimli bir tozlaşma süreci elde ediyor.

SARI RENGİN KAYNAĞI BETA-KAROTEN

Sarı karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en önemli özelliklerden biri içerdiği beta-karoten pigmenti. Havuç ve kayısı gibi ürünlerde de bulunan bu doğal madde, meyveye sarı-turuncu rengini veriyor. Kırmızı karpuzda bulunan likopen yerine beta-karoten içeren sarı karpuz, görünümü kadar besin değeriyle de dikkat çekiyor.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan sarı karpuz; potasyum ve kalsiyum gibi önemli mineralleri de bünyesinde barındırıyor. Düşük kalorili yapısıyla öne çıkan ürün, özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin ilgisini çekiyor.