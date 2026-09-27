Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan muson yağmurları, kentte geniş çaplı sel felaketine neden oldu. Günlerdir aralıksız süren şiddetli yağışlar sonrası kent genelinde afet ilan edildi ve yaklaşık 5 bin kişi acil durum barınaklarına tahliye edildi.

Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA), başkentte yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiğini açıkladı. Meteoroloji verilerine göre, kentin bazı bölgelerinde perşembe ile pazar günleri arasında metrekareye 330 milimetreden fazla yağış düştü.

Eylül ayı, Tayland'da ülkenin en fazla yağış aldığı dönem olarak biliniyor. Ancak bölge sakinleri, su seviyelerinin 2011 yılında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği büyük sel felaketinin seviyelerini aştığını belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kentte birçok ana arterin sular altında kaldığını ifade etti. Vali, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, pazartesi günü kentte çok sayıda okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tahliye edilen binlerce kişi, okullarda kurulan geçici barınaklarda misafir ediliyor.

PANİK ALIŞVERİŞİ UYARISI

Market raflarının hızla boşalması üzerine Tayland Başbakanlığı da uyarıda bulundu. Vatandaşlar panik alışverişinden kaçınmaya çağrılırken, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere karşı yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, yağışların pazartesi gününden itibaren etkisini azaltmasının beklendiğini, ancak kentin kanal şebekesindeki suların tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.