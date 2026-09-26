Perşembe öğleden sonra başlayan yağışlar, Bangkok'un birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Özellikle başkentin ortasından geçen Chao Phraya Nehri'nin bağlantı kanallarında taşkınlar yaşanırken, çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kaldı. Bazı sürücüler, araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı.

Bangkok Büyükşehir Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların kentin orta ve doğu kesimlerini daha fazla etkilediğini belirtti. Kentin doğusundaki birçok bölgede su seviyesinin yükseldiğini ifade eden Sittipunt, Bangkok'a akan kanalların dolduğunu ve yağışların devam etmesi halinde riskin sürdüğünü söyledi.

Vali Sittipunt, Bangkok'un 50 ilçesinin tamamının afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Vatandaşlara, özellikle kanalların yakınında yaşayanlara eşyalarını yüksek yerlere taşımaları ve araçlarını daha yüksek bölgelere çekmeleri çağrısında bulundu.

HALKA SEL UYARISI YAPILDI

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), bugün yerel saatle 09.22'de Bangkok halkına cep telefonları üzerinden "Cell Broadcast" sistemiyle sel uyarısı gönderdi. Uyarıda, Bangkok'taki kanallarda su seviyesinin kritik düzeyde olduğu ve yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Mesajda, özellikle kanal kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanlardan eşyalarını ve değerli varlıklarını yüksek yerlere taşımaları, trafiğe çıkmamaları ve seyahat edip etmeyeceklerine karar vermeden önce durumu kontrol etmeleri istendi. Yardım ihtiyacı durumunda ilgili bölge idaresiyle iletişime geçmeleri uyarısı yapıldı.

TAYLAND GENELİNDE 84 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Tayland genelinde bugün itibarıyla 21 eyalet, 93 ilçe ve bin 425 köyde sel ve su baskınlarından 84 binden fazla kişi etkilendi. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde su seviyesinin kritik düzeyde olduğu ve yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Bangkok'ta ise bazı yolların hala su altında olduğu belirtildi.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde şiddetli yağışların Pazar gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu. Doğu, kuzeydoğu ve orta bölgelerde alçak basınç sistemi ve güneybatı musonunun etkisiyle ani sel, orman seli, heyelan ve nehir taşkınları riskinin sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara yağışların devam ettiği bölgelerde dikkatli olmaları, resmi uyarıları takip etmeleri ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.