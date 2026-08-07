Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı turizm merkezinde yer alan koylarda, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle bakir doğa yapısı korunuyor. Üç tarafı dik dağlarla çevrili olan ve geçmişte korsanların sığınma noktası olarak bilinen Porto Ceneviz Koyu ile Akvaryum Koyu, bölgeye düzenlenen günübirlik tekne turlarının ana rotasını oluşturuyor.

Bölgedeki koylar, turkuaz rengi suları ve zengin su altı yaşamıyla son dönemde doğaseverlerin ve tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

AKVARYUM KOYU TAYLAND'DAKİ JAMES BOND ADASINA NEDEN BENZETİLİYOR?

Akvaryum Koyu'nun en belirgin özelliği, Tayland'da yer alan ve "James Bond Adası" olarak bilinen Ko Tapu Adası ile gösterdiği yapısal benzerlik olarak öne çıkıyor. Koylardaki suyun tam ortasında yükselen devasa kaya kütlesi, Tayland'daki ikonik görsel yapının bir benzerini sunuyor.

Koyda su altı görüş mesafesinin son derece yüksek olması, ziyaretçilerin deniz canlılarını ve balık sürülerini çıplak gözle izlemesine imkan tanıyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, deniz ortasındaki kaya kütlesinin önünde ve berrak suda fotoğraf çektiriyor.

BÖLGEDEKİ DENİZ EKOSİSTEMİ HANGİ CANLI TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR?

Bölge sadece görsel benzerliğiyle değil, barındırdığı hassas deniz ekosistemiyle de stratejik bir önem taşıyor. Su altında çok sayıda balık türünün yanı sıra Caretta caretta deniz kaplumbağalarının da düzenli olarak su yüzeyine çıktığı gözlemleniyor.

Kıyı şeridi Caretta carettalar için önemli bir yumurtlama alanı oluştururken, çevredeki dik kayalıklarda yer alan su altı mağaraları ise koruma altındaki Akdeniz foklarının yaşam alanları arasında yer alıyor.