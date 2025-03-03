Tayland, telefon dolandırıcılığıyla mücadele için Kamboçya sınırının bir kısmına duvar inşa etmeyi değerlendiriyor. Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, dolandırıcıların faaliyetlerine karşı yeni önlemlerin gözden geçirildiğini açıkladı.

Houngsub, Kamboçya sınırında bir duvar inşa edilmesi olasılığının Tayland hükümeti tarafından incelendiğini belirtti. "Duvar yapılırsa, nasıl yapılır? Ne gibi sonuçlar doğurur, herhangi bir sorunu çözer mi? Tüm bunların incelenmesi gerekiyor" şeklinde konuşan Houngsub, duvarın uzunluğu hakkında ise herhangi bir detay vermedi.

Ayrıca, Tayland hükümeti, konuya dair bazı bakanları Kamboçyalı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere görevlendirdiğini açıkladı.

Telefon Dolandırıcılığı Sorunu

Telefon dolandırıcıları, Tayland başta olmak üzere Güney Asya'nın birçok ülkesinde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Dolandırıcılar, iş imkanı ve diğer vaatlerle kandırdıkları kişileri başka ülkelere davet edip, alıkoyuyorlar. Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik bir sınır paylaşırken, bu sınır tellerle ayrılıyor. Tayland hükümeti, sınır boyunca dolandırıcılıkla ilgili önlemleri artırmayı hedefliyor.