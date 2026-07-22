Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, profesyonel bisiklet kıyafeti giydiği görüntüleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışmalara neden olmuştu.



Vali Çiçekli'nin giydiği bisiklet kıyafeti, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından 'tayt' olarak tanımlanmış, bu kıyafetin bir valiye yakışmadığı iddia edilerek Çiçekli'nin görevinden alınması talep edilmişti.





Kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Çiçekli, Ardahan Valiliği görevinden alınarak merkeze çekildi.



Görevden alma kararı hem Ardahan hem de kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanırken, İçişleri Bakanlığı Vali Çiçekli'nin eşi olan ve Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Esengül Korkmaz Çiçekli için de harekete geçti.





VALİNİN EŞİNE İSTANBUL'DA YENİ GÖREV



Bürokrat eşlerin aynı şehirde görevlendirilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı mevzuatına göre Mehmet Fatih Çiçekli'nin merkez teşkilatına çekilmesi, eşinin de görev yerinin değiştirilmesine neden oldu.



Eşi merkeze çekilen Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçek'in bu durumun ardından İstanbul Vali Yardımcısı görevine atanmasına karar verildi. Çiçek'in atama kararının bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.