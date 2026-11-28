Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası çevresinde 33 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamaya göre uçuşlara savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları ile insansız hava araçları katıldı. Uçuşlardan 27'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı belirtildi.

8 SAVAŞ GEMİSİ VE 4 RESMİ GEMİ

Bakanlık, Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 4 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiğini bildirdi. Tayvan ordusunun durumu izlediği; devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği kaydedildi.

Bakanlık, bir gün önceki açıklamasında ise uçuşların Çin'in Batı Pasifik'teki müşterek hava-deniz talimi ve uzun mesafe uçuş eğitimi kapsamında yapıldığının değerlendirildiğini aktarmıştı.

EGEMENLİK İHTİLAFI SÜRÜYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan da buna karşılık askeri harcamalarını artırıyor ve ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.