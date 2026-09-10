Ekmeğin birkaç gün içinde bayatlamasını ve tüketilemeyecek hale gelmesini önlemek isteyen birçok kişi, onu dondurucuda saklamayı tercih ediyor. Bu yöntem, öncelikle gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

Polonyalı tıp uzmanı Gina Szymanska'nın dikkat çektiği üzere, doğru uygulandığında ekmeği dondurmanın sağlık açısından da bazı avantajları bulunuyor.

Szymanska, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda taze ekmeği doğru şekilde dondurmanın tadını veya besin değerini olumsuz yönde değiştirmediğini belirtiyor. Hatta dondurma işlemi, ekmeğin içerdiği nişastanın yapısını değiştirerek kan şekerinin daha yavaş yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Dondurmak ekmeğin yapısını nasıl değiştiriyor?

Bu etkinin temelinde, soğukla birlikte gerçekleşen biyokimyasal değişimler bulunuyor. Buğday, çavdar veya kılçıksız buğday ununda bulunan nişasta, dondurma sırasında farklı bir yapıya dönüşebiliyor.

Ekmeğin çözülmesinin ardından nişastanın bir bölümü daha dirençli hale geliyor. Bu nedenle sindirimi daha yavaş gerçekleşiyor ve ekmeğin glisemik etkisi azalabiliyor. Başka bir deyişle, kan şekerinin daha hızlı yükselmesini bir ölçüde sınırlayabiliyor.

Bunun yanı sıra dirençli nişasta, bağırsaklardaki yararlı bakteriler tarafından kullanılabilen bir besin kaynağı olarak görev yapabiliyor. Bu nedenle ekmeği dondurmanın bağırsak mikrobiyotası açısından da potansiyel bir fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

En iyi sonuç için ekmek nasıl dondurulmalı?

Bu yöntemi uygularken ekmeğin mümkün olduğunca taze olması önem taşıyor. Bu nedenle market alışverişinden sonra tüketilmeyecek ekmekleri bekletmek yerine kısa sürede dondurmak daha uygun olabilir.

Evde ekmek yapanların ise dondurmadan önce ekmeğin tamamen soğumasını beklemesi gerekiyor. Sıcak ekmeğin doğrudan dondurucuya konulması, yoğunlaşmaya ve buz kristallerinin oluşmasına neden olabilir.

Ekmeği dondurmadan önce tek tek dilimlemek de pratik bir yöntem. Böylece ihtiyaç duyulan miktar kadar ekmek çıkarılabilir ve geri kalan kısmın tekrar çözülmesine gerek kalmaz.

Çözülmüş ekmeği tekrar dondurmayın

Ekmek dondururken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor: Çözülmüş ekmeğin yeniden dondurulması önerilmiyor.

Szymanska'ya göre çözülüp yeniden dondurulan gıdalarda mikroorganizmaların çoğalması açısından risk oluşabilir. Bu nedenle dondurucudan çıkarılan ekmeğin tamamının kısa sürede tüketilmesi ve tekrar dondurulmaması gerekiyor.

Aynı şekilde, üzerinde küf oluşmaya başlamış eski bir ekmeği dondurarak kurtarmaya çalışmak da doğru değil. Dondurmak küfü ortadan kaldırmaz veya ekmeği güvenli hale getirmez. Küf belirtileri görülen ekmek tüketilmemeli ve dondurularak saklanmamalı.