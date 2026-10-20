Türk mutfağının sevilen yemeklerinden taze fasulye hazırlanırken kullanılan malzemeler kadar küçük dokunuşlar da lezzeti etkileyebiliyor. Bazı tariflerde yer verilen şeker, özellikle domatesin ekşi tadını dengelemek amacıyla kullanılıyor. Peki, taze fasulye pişirirken şeker eklemek ne işe yarıyor?

Zeytinyağlı taze fasulye başta olmak üzere farklı tariflerde az miktarda şeker kullanılabiliyor. Şekerin buradaki temel amacı yemeği tatlı hale getirmek değil, domatesin asidik tadını dengelemek. Özellikle domatesin ekşi olduğu durumlarda küçük bir miktar şeker, yemeğin genel lezzetini daha dengeli hale getirebiliyor.

Bununla birlikte şeker kullanmak zorunlu değil. Domatesin olgunluğu, kullanılan malzemelerin miktarı ve kişisel damak tadı, yemeğin lezzetini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

NE KADAR ŞEKER EKLENMELİ?

Taze fasulye pişirirken şeker kullanmayı tercih edenler, yemeğin miktarına göre az bir ölçüyle başlayabilir. Örneğin, birkaç kişilik bir tencereye yarım çay kaşığı şeker eklemek bir başlangıç olabilir. İhtiyaç duyulursa miktar tarifin özelliklerine göre ayarlanabilir.

Burada önemli olan, şekerin yemeğin tadını bastırmaması. Fazla miktarda kullanılması, taze fasulyenin doğal lezzetinin önüne geçebilir.

TAZE FASULYEDE LEZZETİ BELİRLEYEN DETAY

Yemeğin lezzetinde yalnızca şeker miktarı değil, kullanılan domatesin olgunluğu, soğanın kavrulma derecesi ve pişirme süresi de etkili. Fasulyeyi kısık ateşte, kendi suyunu salıp yumuşamasına fırsat verecek şekilde pişirmek, malzemelerin lezzetlerinin birbirine geçmesine yardımcı olabilir.

Şeker eklemek ise tamamen isteğe bağlı bir yöntem. Domatesin tadı zaten dengeliyse veya daha az şeker tüketmek isteniyorsa bu malzeme kullanılmadan da taze fasulye hazırlanabilir.