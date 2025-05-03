Şişli’de bulunan özel hastanede tedavi gören Önder’in vefat haberini duyan binlerce kişi, taziye için hastane önüne geldi. Kalabalığın artması üzerine DEM Parti yetkilileri, hastanede tedavi gören diğer hastaların etkilenmemesi adına vatandaşları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne yönlendirdi.
"METİNER'İN GÖZÜNDE TERÖRİSTTİ"
Sırrı Süreyya Önder gibi Adıyamanlı olan AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner de hastaneye taziye için geldi. Ancak hastane önünde toplanan kalabalık, Metiner’i ıslıklarla ve sloganlarla protesto etti. Kısa süreli gerginliğin ardından Metiner hastane önünden ayrıldı.