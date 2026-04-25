Tazminat hesaplamalarında yeni dönemin başlamasını sağlayan Yargıtay kararında yaşanan olay 2014 yılında bir bakım onarım çalışması sırasında meydana geldi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı olay, Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen ve omurgasında kırıklar oluşan işçi, %26 maluliyet iddiası ve ruh sağlığının bozulması gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. İşveren tarafı ise gerekli eğitimlerin verildiğini belirterek kazanın işçinin dikkatsizliği sonucu yaşandığını savundu.

YEREL MAHKEMENİN RET KARARI

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor doğrultusunda işçinin sürekli iş göremezlik oranının %0 olduğunu tespit etti. Mahkeme, kalıcı bir sakatlık bulunmadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebinin reddine, sadece 30.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

YARGITAY'IN "ÜCRET KAYBI" DEĞERLENDİRMESİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, işçinin iyileşmiş olsa dahi tedavi sürecindeki kaybına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Raporlu olduğu dönemde çalışamayan sigortalının yoksun kaldığı ücreti kadar zararı vardır. Bu zarar maddi zarar kapsamındadır.”

YENİ UYGULAMANIN ESASLARI

Yüksek mahkemenin bu kararıyla birlikte, iş kazası davalarında şu kriterler esas alınacak:

İstirahatte Tam Kayıp: İşçinin raporlu olduğu süre boyunca %100 oranında malul kaldığı kabul edilecek.

Net Hesaplama Metodu: Çalışanın bu dönemde mahrum kaldığı ücret miktarı bilirkişi tarafından hesaplanacak.

SGK Ödemelerinin Mahsubu: Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu süreçte bir ödenek verilmişse, hesaplanan tutardan düşülerek "karşılanmamış zarar" belirlenecek.

Alınan bu karara göre, bir iş kazası sonrası kalıcı sakatlık oluşmasa dahi, tedavi ve istirahat süresince çalışılamayan her gün maddi zarar kalemine dahil edildi.

Hukuki süreçlerde artık sadece kalıcı rapor oranına değil, istirahatli geçen sürelerin oluşturduğu gelir kaybına da bakılacak. Karar, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusundaki yükümlülüklerinin, iyileşme ile sonuçlanan kazaları da kapsadığını netleştirmiş oldu.