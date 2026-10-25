Alman otomotiv devi BMW, küresel pazardaki daralma ve yeniden yapılanma planları doğrultusunda 2027 yılı sonuna kadar 8 bin çalışanla yollarını ayırmak amacıyla başlattığı gönüllü ayrılık programında tarihi bir başvuru patlaması yaşadı.

Şirketin yaklaşık 50 bin personelin erişimine açtığı özel tazminat portalı, çalışanların sunduğu yoğun ilgi nedeniyle kilitlenince yönetim, talepleri yetiştirebilmek adına yeni başvuruları geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

"TURBO BONUS" ADIYLA PRİM VERİYOR

İstihdam azaltımını hızlandırmak isteyen otomotiv devinin sunduğu cazip mali koşullar, ayrılık sürecini adeta bir yarışa dönüştürdü. Çalışanlarına 31 Mart 2027 ve 31 Ekim 2027 olmak üzere iki ayrı çıkış takvimi sunan şirket, ilk tarihi seçerek elini çabuk tutanlara standart kıdem haklarına ilaveten "Turbo Bonus" adıyla ekstra prim vadediyor. Hak edilen tutarların nakit, taksit, emeklilik fonu veya sigorta yatırımı şeklinde esnek yöntemlerle tahsil edilebilecek olması da ilgiyi katlayan unsurlar arasında yer alıyor.

650 BİN EURO TAZMİNAT

Masanın en çok konuşulan maddesi ise dudak uçuklatan tazminat tavanı oldu. Personelin yaşına, kıdemine ve maaşına göre hesaplanan paketlerde, şirkette uzun yıllardır üst düzey pozisyonlarda görev yapan bazı çalışanlar için belirlenen rakamların 650 bin euroyu (yaklaşık 36 milyon Türk Lirası) aştığı belirtiliyor. Şirket yönetimi bu üst limit rakamını resmi olarak teyit etmekten kaçınsa da 55 yaşını doldurmuş personelin emeklilik haklarının tanınması ve indirimli araç alma gibi şirket içi ayrıcalıkların korunması teklifin cazibesini zirveye taşıdı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KÜÇÜLME DALGASI

BMW’nin attığı bu radikal adım, elektrikli dönüşümün ve küresel krizin sarstığı dünya otomotiv sektöründeki genel küçülme dalgasının en somut yansıması olarak değerlendiriliyor.

Benzer tasarruf tedbirleri kapsamında bir diğer Alman devi Porsche yaklaşık 5 bin kişilik istihdamı yeniden masaya yatırırken, İngiliz Jaguar Land Rover da çalışanlarına sunduğu yüksek tazminatlı gönüllü ayrılık paketleriyle kadro daraltma politikasını sürdürüyor.