Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vekalet edecek.
KARALAR'DAN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.