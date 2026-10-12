Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) yapılacak olağanüstü seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhur İttifakı adına aday gösterildi.

Adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tahir Büyükakın, kendisine iletilen destek mesajları için teşekkür etti.

SEÇİM ANKARA'DA YAPILACAK

TBB'nin olağanüstü meclis toplantısı, 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara'daki InterContinental Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirilecek.

YÖNETİM DEĞİŞEBİLİR

Yaklaşık 2,5 yıldır muhalefetin yönetiminde bulunan birliğin yönetiminin yeniden Cumhur İttifakı'na geçme ihtimali de var.

TBB Meclisi'nde AKP'nin 304, CHP'nin 261, Yeni Parti'nin 131, MHP'nin 57, DEM Parti'nin 56, Yeniden Refah Partisi'nin 9 ve İYİ Parti'nin ise 3 üyesi bulunuyor.

CHP ve Yeni Parti'nin ortak aday üzerinde uzlaşamaması halinde AKP ve MHP'nin gösterdiği adayın başkanvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kritik seçimde DEM Parti'nin nasıl bir tavır alacağı da merak konusu...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) son seçim 2 Mayıs 2026'da yapılmıştı. Toplantıda yapılan oylamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer en fazla oyu alarak Birlik Başkanı seçilmişti.

ÜÇ BAŞKAN DA TUTUKLANMIŞTI

TBB'deki seçim süreci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından başladı.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanmasının ardından birlik yönetimi için seçim yapılmıştı.