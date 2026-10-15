Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekilliği için üyeler sandık başına gitti. Ankara'da bir otelde toplanan TBB Meclisi'nde, YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışıyor.

TBB Başkanlığı görevini yürüten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapılması kararlaştırılmıştı.

BİRİNCİ TURDA AYŞE ÜNLÜCE ÖNDE

TBB Başkan Vekili seçimi birinci turu bitti. Kesin olmayan sonuçlara göre YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce 409 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 369 oy aldı.

Ayşe Ünlüce yarışı ilk turda önde götürüyor. Birinci turda 576 oy bulunmazsa ikinci turda da 576 oy aranacak. İkinci turda da bulunmazsa 413 oy geçerli sayılacak.

SEÇİM DÖRT TURA KADAR SÜREBİLECEK

Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. Bu çoğunluğa ulaşılamazsa üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Üçüncü turda da sonuç alınamaması halinde dördüncü tura geçilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçilecek.

CHP VE YENİ PARTİ'NİN TOPLAM 392 ÜYESİ VAR

CHP, aday çıkarmayarak YENİ Parti'nin adayı Ünlüce'yi destekleme kararı aldı. Seçim öncesinde CHP Sözcüsü Müslim Sarı da partisinin aday çıkarmayacağını açıklamıştı. CHP'nin 261, YENİ Parti'nin 131 üyeyle temsil edildiği TBB Meclisi'nde iki partinin toplam üye sayısı 392.

Mecliste AKP'nin 304, MHP'nin 57 üyesi bulunuyor. İki partinin toplam üye sayısı 361. DEM Parti 56, Yeniden Refah Partisi 9, İYİ Parti ise 3 üyeyle temsil ediliyor.