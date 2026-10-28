Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantıda, tekerlekli sandalye basketbol branşının TBF'den ayrılarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlanması yönünde ana statüde değişikliğe gidildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmasına "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum." mesajıyla başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin bize yüklediği sorumluluğu basketbolun her alanında taşıdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün sizlerle geride bıraktığımız dönemi değerlendireceğiz. Neleri başardığımızı, nerelerde daha fazla çalışmamız gerektiğini açık yüreklilikle paylaşmak istiyoruz. Hepimiz bu oyuna emek veriyoruz. Sizlerin güveni, attığımız her adımda bize güç katıyor. Birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyelerimize, kurullarımıza, çalışma arkadaşlarıma hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Emre Ballı'ya, basketbol ailemizin kıymetli mensuplarını rahmetle anmak istiyorum. Yeni dönemde de çalışmalarımızı dört ana hedef yükümlülüğünde yürüttük: mali ve operasyonel başarımız, sportif başarı ve sürdürülebilirlik, basketbolun yaygınlaşması ve tesisleşme. Bu hedefler birbirini tamamlıyor. Kulüplerimiz güçlendiğinde, gençlerçtimiz iyi eğitim aldığında ve ihtiyaç duydukları tesislere kavuştuğunda milli takımlarımızın geleceği de güçleniyor. Bütün çalışmalarımıza bu gözle bakıyoruz."

Gelir kaynağı bulmanın önemine dikkati çeken Türkoğlu, "İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartların kulüplerimizi ne kadar etkilediğini yakından takip ediyoruz. Hepimiz aynı şartlarda mücadele ediyoruz. Bu dönemde yeni kaynak bulmak, mevcut destekleri korumak için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yönetim kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla kulüplerimizin yükünü biraz olsun hafifletebilmek için çalışmalar sürdürüyoruz. Son iki sezonda toplam gelirimiz yüzde 95 arttı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerimize yapılan ödemelerde yüzde 124, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerimize yapılan ödemelerde yüzde 200 artış sağladık. Bu desteğin, kulüplerimiz için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Federasyon kurullarının tecrübesine ve liyakatine dikkati çeken Türkoğlu, "Alanında önemli, deneyimli isimlere emanet ettiğimiz kurullar büyük titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Son iki sezonda 17 farklı hakemimiz 486 uluslararası müsabakada ülkemizi temsil etti. Buradan da kendilerini kutluyorum. Yakın zamanda başlayan sezonumuzda hakem atamalarında yapay zeka destekli sistemi kullanmaya başladık. FIBA ve Avrupa ligleriyle eş zamanlı geliştirdiğimiz bu sistemle performans ve görev dağılımını verilerle değerlendirerek objektifliği güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.