TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekilleriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, son günlerde Türkiye'nin gündeminin en önemli maddesi olan ve halk arasında olumlu bir hava oluşturan Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye'nin huzura ve istikrara kavuşmasının anahtarı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu sürecin sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesiyle birlikte, bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin fonksiyonsuz hale geleceğini ve sadece Türkiye’nin değil, çevremizdeki tüm ülkelerin huzur ve güven içerisinde olacağını ümit ediyoruz. Bu sürecin gerçekleşmesiyle birlikte bölgedeki istikrar da güçlenecektir” dedi.

"TÜM PARTİLERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için tüm siyasi partilere tarihi bir sorumluluk düştüğünün altını çizdi. TBMM'deki tüm partilerin bu sürece destek vermesinin, milletin takdirini kazanacağını belirten Kurtulmuş, “İnşallah en kısa zamanda bu mesele geride bırakılacak ve Türkiye daha huzurlu, istikrarlı ve güvenli bir ülke haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR MERKEZ OLACAK"

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece kendi iç huzuru için değil, bölgesel istikrar için de önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, “Bölgenin birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir geleceğe doğru ilerlemesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye, bölgesini istikrar ve güç merkezi haline getirecek” dedi.

Yeni dünya düzenine dikkat çeken Kurtulmuş, hiçbir ülkenin tek başına dünyayı yönlendirebilecek güçte olmadığını belirtti. Türkiye'nin bu yeni dönemde bölgesinin istikrar merkezi olma yolunda önemli bir fırsatla karşı karşıya olduğunu ifade etti.