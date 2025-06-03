Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı’ndaki görev süresi 7 Haziran’da sona erecek.
Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanlığı için 3 Haziran Salı günü seçim süreci başlayacak.
ADAYLAR KİMLER?
AKP, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterirken MHP de Kurtulmuş’u destekleyecek.
CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösterdi.
DEM Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar.
İYİ Parti de İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı aday gösterdi.
SEÇİM NASIL YAPILACAK?
TBMM Başkanı, Genel Kurul’da gizli oylamayla belirlenecek.
Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en fazla oy alan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek.
Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı seçilmiş olacak.