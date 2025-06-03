TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolmasından dolayı Meclis'te, 28. Dönem İkinci Devre için TBMM Başkanlığı seçimi düzenleniyor.
İLK İKİ TUR OYLAMASI SONUÇLANDI
TBMM Başkanı seçimi birinci tur oylamasında yeterli çoğunluğa ulaşılamadı, ikinci tur oylamaya geçildi.
İlk turda adayların aldığı oylar şöyle:
AKP - Numan Kurtulmuş: 305
CHP - Uğur Bayraktutan: 122
DEM Parti - Cengiz Çandar: 50
İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30
Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 31
TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda hiçbir aday yeterli oyu alamadı.
AK Parti - Numan Kurtulmuş: 306
CHP - Uğur Bayraktutan: 120
DEM Parti - Cengiz Çandar: 47
İYİ Parti - Cihan Paçacı: 27
Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 30
NUMAN KURTULMUŞ KAZANDI
5 adayın yarıştığı TBMM Başkanlık seçimini Numan Kurtulmuş kazandı. İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy aldı.