TBMM'de görevli kadın personel Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Akkaş, maruz kaldığı erkek şiddeti sonrasında Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akkaş tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Dün yoğun bakımda tedavisi devam ederken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve il, ilçe örgütü üyeleri Akkaş'ı ziyaret etti.

"CANİ İŞSİZMİŞ, SALİHA'YA BASKI YAPIYORMUŞ"

CHP'li Kaya, "Şiddeti geçeli çok oldu, katliam var. Ankara’nın göbeğinde, TBMM çalışanı Saliha Akkaş, evinde, cani bir erkek tarafından, cani bir şekilde öldüresiye bıçaklandı. Ama hâlâ ses yok. Biz her gün bir kadın için basın açıklaması yapıyoruz. Bu ülkenin kadınları ne ile mücadele edeceğini şaşırdı. Canını korumak için mi mücadele etsin, çocuğunu korumak için mi, boş tencereyi kaynatmak için mi mücadele etsin? Söylenen o ki cani işsizmiş ve Saliha’ya sürekli baskı yapıyormuş. Buradan iktidarın vicdanına sesleniyoruz: Bu ülkenin kadınlarını, çocuklarını artık koruyun. Artık sayı vermeye vicdanımız el vermiyor. Saliha bir sayıdan ibaret değil. Kadınların çığlığı, iktidarın duvarına çarpıp, yankılanıp geri dönüyor. Bizden başka bizi dinleyen, duyan yok. Kadınlar caddelerde, sokaklarda adalet, yaşam, hak diye bağırarak geziyor, sonra da evlerinde katlediliyor."

nik kelepçe diye ama yetmiyor. Yeten İstanbul Sözleşmesi'ydi. İmzalandığı anda tarihinin en düşük seviyesine düştü kadın cinayeti. Çünkü o sözleşme devletin kararını gösteriyordu. Devleti kadının arkasından çektiler. Caniler cesaret buldu. Bu iktidar canilere cesaret veriyor. Devlet kadınların canını korumuyorsa, kadınlar ayaklanacak. Saliha'nın durumu çok kritik. Doktorlar büyük bir çaba gösteriyorlar."

"37 YERİNDEN BIÇAKLANDI"

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Devletin koruma tedbiri aldığı bir kadın daha göz göre göre katledildi. Kimse onu korumadı" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Meclisten çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak üzere olduğu erkek tarafından dün 37 yerinden bıçaklandı. Bugün ise yaşam savaşını kaybettiğini üzülerek öğrendik.

Şiddet yanıbaşımızda. Bir gün eş… Bir gün kardeş… Bir gün baba ya da herhangi bir akraba oluyor! Ve her defasında “devlet” yok oluyor!

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı, 6284 sayılı yasa etkisiz bırakıldı, kadınların yaşam hakkı korunmuyor. Kadınlar her gün öldürülüyor, ama iktidar hala “aile bütünlüğü” diyerek şiddeti meşrulaştıran bir zihniyeti sürdürüyor!

Bu bir bireysel suç değil, bu bir devlet ihmali, bir siyasi tercihtir.

Saliha’yı koruyamayan bu düzenin, artık tek bir kadının daha adını mezar taşına yazacak hakkı yok! Kadınlar bu karanlık düzene karşı yaşam hakkını savunmaya devam edecek. Ve biz susmayacağız!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise X'te yaptığı açıklamada, "Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik." dedi.

"BU MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL"

Başarır açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti.

Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır.

Biz bu suça ortak olmayacağız.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, “aileyi koruyoruz” diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz! Kaçamayacaklar!

Buna izin vermeyeceğiz!

Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun."